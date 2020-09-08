تراند اليوم : الراقصة دينا بنت الـ55 تظهر لأول مرة بدون مكياج – اتفرج

نشرت الفنانة دينا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام” صورة لها جديدة .

وظهرت دينا ، بإطلالة بسيطة باللون الابيض بتي شيرت انيق ، ونسقت علي اطلالاتها نظارة شمس عاكسة باللون الاخضر ، كما ظهرت دينا بطريقة طبيعية دون التكلف او وضع مكياج ولكنها ظهرت علي طبيعتها .

ولم تعتمد دينا على تسريحة شعر معينة ولكنها اكتفت باسدال شعرها علي كتفيها ، وانهالت التعليقات علي دينا بعد نشرها للصورة .

وكانت علقت دينا علي الصورة وكتبت ” صباح الخير و السعادة” وكانت ابرز الردود عليها صباح الورد واخرون صباح الهنا .