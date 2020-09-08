سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته التي أصبحت شابة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان السوري سامو زين بعيد ميلاد ابنته "ألكسندرا"، والتي أصبحت شابة، حيث تخطت العشرين من عمرها.

سامو زين نشر صورة لابنته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ووجه تهنئة خاصة لها، بقوله: "اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة وكنت أحملك بين ذراعي، لم أشعر أبدًا بهذه السعادة من قبل في حياتي ، لم أصدق أنني أنعمت بملاك ، ابنة جميلة ستملأ حياتي".

وأضاف: "كان عمري 20 عامًا فقط وهو أصغر من عمرك الآن، ولدي طفل رقيق مليء بالطاقة والعاطفة والأحلام. هذا هو سبب تسميتي لك أليكس!.. عزيزتي أليكس ، لقد أحببتك في ذلك الوقت وسوف أحبك دائمًا يا ابنتي الجميلة.. عيد ميلاد سعيد إلى الحب الوحيد في حياتي الكسندرا ابنتي الحلوة".

وتابع: "حلمي هو أن أراك وأحملك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك، من كل قلبي أسأل الله أن يوفقك ويحفظك وأن تتحقق كل أمنياتك.. وتأكدي أنني سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجين إليّ وستظلين دائمًا قلبي وحبي".