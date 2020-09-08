رسالة مؤثرة من إيمان العاصي لابنتها: عوضي الحلو

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها بصورة حديثة جمعتها بابنتها الوحيدة "ريتاج".

إيمان وجهت رسالة مؤثرة لابنتها، قالت فيها: "وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا.. هي طاقه امل و حب وحياة بالنسبة لي".

وأضافت: "بتحس بيا وبقلبي من غير ما اتكلم .. حنينة علي كل الناس..حقيقية في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجه مش في حد.. كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجه بيكي".

وتابعت: "ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا إيه عوضي الحلو في كل حاجه قوية بيكي.. انتي صغيرة اه بس بتعلم منك دروس في كل موقف بيعدي علينا بحبك يا نص الخير اللي فيا".

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وكانت الفنانة المصرية إيمان العاصي قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جمعتها بابنتها الوحيدة "ريتاج"، وذلك بعد شفائها من فيروس "كورونا"، والذي أصيبت به مؤخرا.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي بدت خلالها في غاية المرح والسعادة مع ابنتها.

وكانت الفنانة إيمان العاصي قد كشفت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

إيمان قالت إن نتيجة تحليلها الأولى كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.

وأضافت أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أي شخص وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس كورونا.