ميزانية ضخمة لحملة كاني ويست لرئاسة الولايات المتحدة

رنا صلاح الدين - خصص نجم الهيب هوب كاني ويست زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان خصص مبلغ 6.76 مليون دولار، من أجل حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة.

وتتضمن الميزانية المالية لحملة كاني ويست أيضا، عدد من الملايين للعملاء السياسيين لمساعدته في الحصول على الاقتراع.

وبدأ ويست حملته في يوليو ، وتأهل للاقتراع في 10 ولايات، بما في ذلك مينيسوتا وأيوا وكولورادو، خلال الأسابيع الماضية.

وأثارت حملة كاني ويست، قلق محامين متحالفين مع الجمهوريين أن يستحوذ نجم الهيب هوب على أصوات السود من المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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وفي غضون ذلك حذف القضاة في ولايتي أريزونا وفيرجينيا اسم كاني ويست من بطاقة الاقتراع.

ويظهر تقرير تمويل حملة ويست، أن الحملة دفعت 1.28 مليون دولار لشركة Atlas Strategy Group مقابل "خدمات الوصول إلى بطاقات الاقتراع".

ويدير الشركة جريج كيلر المدير التنفيذي السابق لاتحاد المحافظين الأمريكيين.