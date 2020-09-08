صورة| شاهد أحدث إطلالة لحبيبة براد بيت الجديدة

رنا صلاح الدين - كشفت نيكول بوتور السكى حبيبة براد بيت الجديدة عن صورة جديدة، حيث ارتدت وشاحا مربوطا على صدرها مع شورت وجلست وسط الزرع.

وأشارت بعض التقارير إلى أن أنجلينا جولى، زوجة براد بيت المنفصل عنها غاضبة من رحلة براد ونيكول الجديدة إلى شاتو ميرافال.

وفتن براد بيت، بعارضة الأزياء الألمانية السمراء المذهلة عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة في أغسطس 2019.

نيكول

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وعاد براد بيت إلى المطعم وسط مدينة برلين، في أغسطس من العام الماضي أثناء الترويج لأحدث أفلامه من اخراج تارانتينو، "ذات مرة في هوليود"، مع ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي.

والتقى براد بيت بـ نيكول فى تلك الليلة من شهر أغسطس من العام الماضي، التي تشبه زوجته السابقة أنجلينا جولى لأول مرة ووقع فى الحب.

وكانت عارضة الأزياء في زيارة للوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، والتقت براد، وتم تصويرهما لاحقًا معًا في حفل كانى ويست في نوفمبر 2019.