شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفلت جنيفر لوبيز وأسرتها فوق الشجرة بيوم العمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز تعيش حياة مستقرة مع صديقها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز، حيث قرر الثنائى أن يصنعا تآلف بين أطفالهما وهو ما يظهر عادة، وفاجأت النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر 51 عاما محبيها وعشاقها بطريقتها الغريبة للاحتفال بيوم العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية "Labor Day".

ونشرت جينفلر لوبيز على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة جمعتها بطفليها ورودريجيز وبناته متسلقين أحدى الأشجار الموجودة فى حديقة منزل لوبيز، وما لفت الأنظار أنهم ظهروا جميعا مرتدين ملابس باللون الأبيض.

يذكر أن جنيفر لوبيز كانت الدافع الحقيقى لكثير من النساء و الفتيات خلال الفترة الماضية بشكل خاص للحفاظ على رشاقة أجسادهن، حيث كانت تسعى لوبيز للكشف عن حماسها الشديد حتى فى فترة الحجر المنزلى الذاتى بسبب فيروس كورونا على ممارسة التمرينات الرياضية حتي لا تكتسب الوزن الزائد .

كما كانت تؤكد لوبيز دائما من خلال صفحاتها علي الـ social media أن "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا أن يرعى نفسه بشكل أفضل".