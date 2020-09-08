شكرا لقرائتكم خبر عن سلام للخرطوم.. محمد ممدوح ومى كساب وأحلام يدعمون السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد من الفنانين عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب السودانى بعد تعرض السودان لفيضانات وسيول جارفة أودت بحياة العشرات وتسببت فى تشريد الآلاف وتدمير العديد من المنازل، وكتبت الفنانة مى كساب "رجال الأعمال والمقتدرين فاعلي الخير ادعمو أهل #السودان ساعدوهم فى محنتهم الناس الطيبين يستاهلو عيشة كريمة استحملوا كتير مِحَن وابتلاءات ربنا يفك الكرب".



مي كساب

فيما كتب الفنان محمد ممدوح "السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زى أى دولة دعمناها قبل كدا.. حتى لو بدعوة من القلب.. ربنا يعينهم ويصبرهم يخرجهم من الكارثة اللي هما فيها #هنا_السودان".



محمد ممدوح

كما كتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "اللهم إنا نستودعك السودان وأهلها فاحفظهم.. يارب لطفك بهم.. من قلبى سلام للخرطوم".

Advertisements



احلام

ومن ناحية أخرى كشف خالد التيجانى، رئيس تحرير جريدة "إيلاف" السودانية، آخر تطورات السيول والفيضانات التي ضربت بلاده الأيام الماضية، وتداعيات ذلك على المواطنين، قائلا إن الفيضانات كارثة طبيعية ظلت تتكرر فى الآونة الأخيرة، ولكن تكون محدودة، بينما هذه المرة آثار الفيضانات كانت واسعة.

وأضاف "التيجانى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أنه لم يكن هناك توقعا بأن تكون بهذا الشكل، خاصة أن انتشارها جغرافيا واسع، موضحا أن السودان به 18 ولاية منها 16 تضررت من الفيضانات، أى حوالى 80% من الولايات.

وأشار إلى أن زيادة الأمطار تعزى بسبب التغيرات المناخية التى حدثت، خاصة أن الفيضانات لم تحدث فقط فى المناطق القريبة من مجرى النيل الأزرق مثل غرب كردفان ودارفور، ولم يكن هناك استعداد رسمى كافٍ لهذه الفيضانات، وإعلان الطوارئ جاء متأخرًا بعد حدوث الكارثة.