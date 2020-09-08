صور وفيديو| شاهد كاتي بيري خلف الكواليس لتصوير كليب "Teary Eyes"

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة العالمية كاتي بيري تتعامل بذكاء شديد في هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق بموعد إطلاق ألبومها الغنائي الجديد.

وكان من المتوقع أن النجمة العالمية ستبتعد عن الأضواء بعد إنجابها طفلتها الأولي "ديزى لوف" من خطيبها النجم الهوليودي أورلاندور بلوم.

ومازالت كاتي بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) تسعى للتواجد بين جمهورها، خاصة مع انتهاء التحضيرات الأخيرة لألبومها المتوقع "Smile".

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واطلقت كاتي بيري فيديو علي قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" أعطت من خلاله لمحة من وراء الكواليس حول جلسة تصوير صورة غلاف الألبوم لألبومها الجديد Smile.

كاتي بيري

وجاءت جلسة التصوير، ضمن الفيديو كليب لأغنيتها 'Teary Eyes'، من إخراج كوين ويلسون.

وظهرت كاتي بيري في الكواليس هي ترقص قبل بدأ التصوير، كذلك ظهر فريق العمل وهو يساعدها في تنسيق اطلالتها والاستعداد لالتقاط الصور.