صور| إصابات بالغة للنجمة ريانا بعد سقوطها من دراجة نارية

رنا صلاح الدين - سقطت النجمة العالمية ريانا من أعلى دراجة كهربائية، ما تسبب فى إصابتها بكدمات عديدة فى الوجه والجبهة وبتورم أسفل العين.

وكانت التقطت عدسات المصورين صورًا لريانا فى سيارتها، حيث توقفت لتناول العشاء فى مطعم المأكولات الإيطالية "جورجيو بالدى" فى سانتا مونيكا، وظهرت بها الكدمات والإصابات في وجهها.

رياناومن جانبه، قال المتحدث باسم ريانا لمجلة "بيبول": "ريهانا بخير تمامًا الآن لكنها انقلبت بدراجة كهربائية الأسبوع الماضى وأصيبت فى وجهها".

وأضاف: "أنه لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات كبيرة وهى الآن تتعافى بسرعة".

ريانا

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وأثارت صور إصابات ريانا تكهنات بشأن حدوث مشاجرة وأن تكون تعرضت للضرب، بعد أن تعرضت في السابق للاعتداء من قبل صديقها السابق كريس براون في فبراير من عام 2009.

وحكم على براون صاحب الـ 31 عامًا بوضعه تحت المراقبة مدة خمس سنوات والبقاء بعيدًا عن ريانا، ولكن أسقطت النجمة بعد ذلك الأمر التقييدي في عام 2011، وعادا معًا لفترة وجيزة في عام 2012.

ريانا

ويأتى حادث ريهانا بعد أسابيع فقط من حادثة مماثلة، حيث تم نقل النجم سيمون كويل إلى المستشفى بعد تعرضه لكسر في الظهر وسقوطه من دراجة كهربائية.