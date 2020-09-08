نادين نسيب نجيم تظهر بوجه مليء بالجروح في صورة حديثة مع طفليها.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بصورة حديثة لها، جمعتها بطفليها.

الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية، على حسابها بموقع "انستجرام"، كشفت عن جروح وجهها بوضوح، جراء إصابتها في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

نادين أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "صباح الخير.. طمنوني عنكم ؟ أتمنى لكم الشفاء العاجل".

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.

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ونشرت نادين من قبل صورة لها في المستشفى، ظهرت فيها بوجه غطته الكدمات، مع إصابة واضحة في الأنف، وكانت محتضنة طفليها.

وأرفقت الصورة، بتعليق مؤثر، حيث كتبت: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا".

وأضافت: "بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية؟ الوجع.. مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت".