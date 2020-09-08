مفيدة شيحة تحتفل بعيد ميلادها مع سوزان نجم الدين ونجمات الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة بعيد ميلادها في حفل كبير بحضور الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وعدد من نجمات الإعلام.

فقد شهد الحفل حضور كل من الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية إيمان رياض، وغيرهم.

الإعلامية ريهام إبراهيم نشرت صورة من الحفل، على حسابها بموقع "انستجرام"، ووجهت تهنئة لمفيدة، بقولها: "مع الناس الحلوه.. كل سنه وانتي طيبه يا مفيده حبيبتي.. العمر كله في صحه وسعاده".

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كما نشرت الإعلامية دعاء فاروق مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وعلقت قائلة: " عيد ميلاد القطر أنا مسمياها كده الطوربيني مفيدة شيحة.. نجمة مذيعات مصر .. هي الصراحة نجمة تدخل اي مكان تحس ان النجمة دخلت .. الناس بتحب طلتها وهي فعلا طلتها كلها حيوية".

وأضافت: "مفيدة دى الجدعنة كلها والكرم كله والحنية فوق البيعة.. بنت بارة قوي ربنا يحفظ لها مامتها ست الكل وأخت مخلصة وصديقة بتنكش فينا ليل نهار.. أول مرة في حياتها تعمل عيد ميلاد ومش هي اللي عاملاه كمان ده معمول لها.. سمر بنت خالتها بتعمل كيترينج للعزومات وقررت تعمل لمفيدة عيد ميلادها واللي كان ستات فى بنات بس".