مفاجأة.. حبيب كيلي جينر يهددها بصور ومقاطع جنسية عارية

رنا صلاح الدين - انتشر تساؤل بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، بأن نجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر تخاف من أن يقوم صديقها السابق ترافيس سكوت، بتسريب صورها العارية ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

بدأت الأزمة، بتقرير بعنوان "Kylie’s Nude Nightmare"، أن كيلي جينر لديها شعور بالخوف الشديد بشأن الصور ومقاطع الفيديو المثيرة.

والتقطت عدد من الصور لكيلي لها مع شريكها ترافيس سكوت ووالد ابنتها الوحيدة "ستورمى ".

وأوضح التقرير أن جينر عاشت فترة من الرعب لا يمكن وصفها، وتحديدا بعد إنهاء علاقتهما فى أواخر العام الماضى، حيث كانت جينر قلقة من أن تلك الصور يتم تسريبها إلى الجمهور.

وبالعودة للحقيقة، لا يمكن ان ننسى أن أفراد عائلتها الشهيرة يلتقطوا دائما لأنفسهم الصور العارية، حيث أن تسريب مقطع جممسي لشقيقتها كيم كارداشيان هو ما قاد الأسرة إلى طريق الشهرة.