فيديو| بداية مثيرة للموسم الرابع لمسلسل الحفرة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - طرح الموسم الرابع من المسلسل التركي الشهير "الحفرة"، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم مؤخرا.
ويشهد الموسم الرابع بعد عرض حلقته الأولى المثيرة للغاية، العديد من المفاجأت في الصراع بين عائلتي كوشوفالي وأردنيت.
وانتهت الحلقة الأولى من الموسم الجديد، بإطلاق جومالي الأخ الأكبر في عائلة أدريس كوشوفالي، النار على شقيقه الأصغر ياماش.
وجاءت إطلاق النار من جومالي على شقيقه، بعدما أرسل له بوكي أردنيت الفيديو الحقيقي لمقتل والده، على يد ياماش في غرفة حديدية.
وسيدخل جومالي في الحلقة الثانية من الموسم، في خلاف شديد من أمه، بسبب إصراره على طرد أخيه من حي الحفرة، حال شفائه من الرصاص الذي اخترق جسده.
وكان الموسم الثالث، قد انتهى على تخلص عائلة كوشوفالي من الأبن الأكبر لعائلة أردنيت القوية في أسطنبول، بعد الوشي به أثناء تهريبه لحمولة كبيرة من المواد المخدرة.
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