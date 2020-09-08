هذه الممثلة تنضم إلى بوراك أوزجيفيت “المؤسس عثمان”

متابعة بتجــــــــــــرد: انضمت النجمة التركية سيراي كايا للموسم الثاني من مسلسل “المؤسس عثمان” من بطولة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.
ولم يعرف بعد دور سيراي كايا في المسلسل، وذلك بعد تجسيدها شخصية “شيرين” في مسلسل “إمرأة”، وهو دورا رئيسيا فيه، والذي عرّف عليها الجمهور بشكل أكبر.
وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “المؤسس عثمان” مؤخرا صورة الاعلان الدعائي للجزء الثاني له، وظهر فيه بطله الممثل التركي بوراك أوزجيفيت مرتديا بدلته العسكرية ويديه على سيفه، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية.
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