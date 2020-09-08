جيجي حديد تتوحم على هذه المأكولات خلال حملها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء جيجي جديد بعض الأسرار التي تتعلق بفترة حملها، قبل شهر من أن تضع مولودها الأول من النجم ​زين مالك​.

ويبدو أن الحلويات والوجبات السريعة، هي الأطباق التي تتوحم عليها جيجي، لتناولها خلال فترة حملها.

وكتبت جيجي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “إن الحمل الحقيقي هو عندما تقوم بطلب بعض الكاب كيك من Sprinkles، ويتم تسليمها لك”.

وسألت جيجي في منشور أخر Sprinkles، وهو المتجر الذي يبيع الكاب كيك المفضلة لديها، وقالت: “هل عليّ أن أقوم بإذابة الثلج عن الصندوق بالكامل، أو يمكنني أن أقوم بإزالة الثلج عن كل قطعة بمفردها، لكي تدوم مدة أطول؟”.

ولدى سؤالها عن الأطعمة الأخرى التي تتوق لتناولها، لم تتردد جيجي بالاجابة، وقالت إنها “تتوق لتتناول سوبريم تريبل تشانك براوني مع خليط الرانش والجزر”.