فيروس كورونا يُعرقل تصوير مسلسل بوراك دينيز

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت الشركة المنتجة لمسلسل “​مرعشلي​” تأجيل تصويره وذلك بسبب اصابة بطلته الممثلة التركية ​الينا بوز​ ​بفيروس كورونا​، وهو من بطولة الممثل التركي ​بوراك دينيز​ أيضا. ويتحدث العمل عن حارس خاص قوي ولد ونشأ في كهرمان مرعش، ويتم تعينه جاسوس في منظمة سرية. وكانت اثيرت مؤخرا حالة من الجدل والقلق في موقع تصوير مسلسل “دائرة العشاق الذين بقوا في المنتصف” الذي يخوض بطولته بوراك دينيز، وذلك بسبب إصابة خبيرة المكياج الخاصة بالممثلين بفيروس كورونا، وقد تمّ إخضاع المساعدين لها للفحص وتأكّد عدم إصابتهم، ومن ثم تمّ استكمال التصوير بخبيرة مكياج جديدة.

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