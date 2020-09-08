ريكي مارتن ينضم إلى حملة منكوبي إنفجار بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن النجم العالمي ​ريكي مارتن​ إنضمامه لحملة المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​، من أجل مساعدة منكوبي ​إنفجار المرفأ​ الذي وقع في الـ4 من شهر آب/أغسطس الماضي.

ونشر مارتن عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، صورة له ظهر فيها وهو يرتدي القميص الخاص بالحملة وعلّق بالقول: “أنا أنضم لزهير مراد في مساعدة أهالي بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة.

وتابع: “الأرباح من هذا الإصدار المحدود سيدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حالياً على الأرض لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت”.

ويذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العرب والعالميين الذين أعلنوا إنصمامهم للحملة، منهن يسرا، دانييلا رحمة، مايا رعيدي، درة، ليلى علوي شاكيرا، مينا مسعود، جينيفر لوبيز، كورتني كوكس، صوفيا فيرجارا، سيلين ديون وغيرهم.