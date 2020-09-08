شمّة حمدان تثير الجدل.. “أنا اتزوجت الفن”

متابعة بتجــــــــــــرد: باركت الفنانة الاماراتية شمّة حمدان عبر ET بالعربي للعريسان الجديدان محمد عسّاف وعايض يوسف بمناسبة زواجهما.

وكشفت شمة أن فكرة الزواج لاتزال غير واردة بالنسبة لها حاليا، حيث إعتبرت أن الزواج يشغل الفنان عن فنّه “الناس اللي متزوجين في الوسط خلاص ينسون الفن ينشغلون”. وإعتبرت نفسها متزوجة من الفن “أنا خلاص اتزوجت الفن”.

أما عن ألبومها الغنائي الجديد، كشفت شمة أن الأغاني جاهزة، ولكنه لم يطرح بعد وهذا ناتج عن كسل وتقصير منها.

وكانت أطلت شمة حمدان ضيفة على برنامج “سوالف رمضانية”، مع حسن البلام، وتحدثت شمة عن جرأتها في الظهور، مشيرة إلى أنها ترى نفسها الأجرأ من بين فنانات جيلها، وظهرت بشكل مغاير تمامًا عن الفنانات، وذلك في سؤالها عن الطرح الأجرأ بينها وبين الفنانات بلقيس وهند، واعتبرت شمة أنها اتخذت خطوة جريئة بالوسط الفني الخليجي، سواء باللون الموسيقي من خلال الحضور بالطرح والشكل، قائلة إنها راضية 100%، في حين اعترفت بأنه كان هناك الكثير من الانتقادات، لكنها لم تهتم بها؛ لأنها ترى نفسها مميزة بالحضور وبهذا الاختلاف.

وسبق وأكدّت شمة في احدى اللقاءات أنها لا ينتابها أي شعور تجاه الأمومة وقالت: ” ليس لديَّ شعور بالأمومة حالياً، قولي لي خالة، فالشعور حين حملت “ورد” ابنة شقيقتي كان غريباً ورائعاً، خاصةً أنها أول حفيدة في العائلة، وأتمنى من الله أن يحفظها.