وفاة الفنانة السودانية ستونة.. رحلت "الشوكولاتة"

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/8 12:41 م بتوقيت أبوظبي
توفيت الفنانة السودانية ستونة، الثلاثاء، في القاهرة، بعد أزمة صحية دخلت على أثرها العناية المركزة مساء الإثنين.
وكتب الفنان المسرحي حربي الطائر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة».
وستونة ممثلة ومطربة سودانية، اسمها الحقيقي ستونة المجروس، ولدت في الخرطوم 26 يوليو 1962.
ولدت في أسرة محبة للفن ولها 8 أشقاء، بدأت مشوارها الفني بالغناء في حفلات زفاف أقاربها.
درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
كان أبرز وأول ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم المصري محمد هنيدي.
وغَنَّت في الفيلم أغنيتها الشهيرة "شوكولاتة"، شاركت بعدها مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
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