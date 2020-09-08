شكرا لقرائتكم عقب تعرضه لهجوم حاد في مواقع التواصل.. شريف منير ينسحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعيش الفنان المصري شريف منير هذه الأيام تحت وابل الانتقادات الحادة في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصور التي تثير غضب متابعيه.

وفي آخر التطورات، أعلن شريف منير، الانسحاب مؤقتاً من مواقع التواصل خلال الفترة المقبلة وأخذ راحة، على خلفية الصورة التي جمعته بالفنانين أحمد السقا وأحمد رزق، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، وتسببت في حدوث أزمة كبيرة بينه وبين متابعيه الذين اعتبروا تعليقه "الساخر" على الصورة، "مستفز".

وكتب شريف منير الخميس، عبر "إنستغرام": "قررت الحصول على راحة من السوشيال ميديا... كنت أتعامل بقلبي وطبيعتي التي يعرفها الناس، ولم أجرح أحداً بكلامي أبداً... لكني تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر".

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وأكد أنه "تعمد نشر آخر صورة لكشف نوعية من الناس لا يريد أن يكونوا من بين متابعيه، لكن للأسف الموضوع أخذ منحى آخر، لا يحبه، إذ إن البعض يرى أن العادي أن أستقبل الشتائم أنا وعائلتي، لكن ليس من الطبيعي أن أرد على هذه الشتائم"... موجهاً شكره لمن يحبه ويعرفه جيداً، مع إعلانه الحصول على استراحة.

وأثارت صورة شريف منير مع كل من أحمد السقا وأحمد رزق، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض بسببها لموجة كبيرة من الهجوم والانتقادات، حيث علق على الصورة بطريقة ساخرة قائلاً: "هؤلاء هم الفنانون... عايشين في الفتة... وبيصيفوا... ولا يشعرون بالناس ولا بأي شيء... وتركوا الناس في الحر والقرف... حرام عليكم... حِسوا بالناس... حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

هذا وتعتبر أزمة الصورة الأخيرة ليست الأولى من نوعها التي يواجهها منير على مواقع التواصل، فقد تعرض في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لهجوم كبير على خلفية نشره صورة لابنتيه على حسابه، وأعلن الكثير من الفنانين عن دعمهم له، بعد تلويحه بتقديم بلاغات للنائب العام ضد المسيئين إليه وعائلته.

يشار إلى أن آخر أعمال شريف منير ، كانت خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي جمعه بالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان الماضي.