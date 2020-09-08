شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وأمينة خليل فى كواليس "توأم روحى" فى يناير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم حسن الرداد جمهوره بمجموعة صور من كواليس تصوير أحد المشاهد فى البحر بفيلمه "توأم روحى" مع النجمة أمينة خليل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا "التصوير فى آخر يناير".



حسن الرداد

وحقق فيلم "توأم روحى"، بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 5 ملايين و98 ألف جنيه منذ طرحه فى السينمات، من إخراج عثمان أبو لبن، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى، حيث تتزايد إيراداته يومياً فى دور العرض بالتزامن مع احتفال فريق العمل مع الجمهور فى أنحاء الجمهورية.

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حسن الرداد وامينة خليل

فيلم "توأم روحى" يحمل فكرة مختلفة على السينما المصرية، ويشارك فى بطولته كل من الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومى فؤاد والراحلة رجاء الجداوى، ويدور فى إطار رومانسى، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.



الرداد وامينة خليل

وكان حسن الرداد قد صرح بأن تقديم فيلم رومانسى شىء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد فى قبوله الفيلم أنه مكتوب بشكل جيد وبلغة 2020، متابعًا أن العمل "فظيع جدًا" ولا يجوز أن يتركه.



كواليس توأم روحي

يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ فترة بعد 3 أشهر من الأغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم.