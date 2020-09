شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخاف كيلى جينر من تسريب ترافيس سكوت صورها ومقاطع فيديوهاتها الساخنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تخاف كيلى جينر من أن يقوم ترافيس سكوت بتسريب صورها العارية ومقاطع الفيديو الخاصة بها إما عن طريق الخطأ أو عن قصد ؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، وهو ما أثار الجدل بين محبى وعشاق نجمة " Keeping Up With The Kardashians " ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم نفي تماما القصة التي تم تداوله ووصفها بالشائعة .

وفي الحقيقة لا يمكن ان ننسى أن أفراد عائلتها الشهيرة يلتقطوا دائما لأنفسهم الصور العارية ، و في الواقع ، يمكن القول إن تسريب مقطع الفيديو الجنسي لشقيقتها كيم كارداشيان هو ما قاد الأسرة إلى طريق الشهرة والثروة في المقام الأول.



كيلى جينر و ترافيس سكوت

بدأت الشائعة بنشر موقع " STAR " تقرير بعنوان " Kylie’s Nude Nightmare" أن مؤسسة Kylie Cosmetics البالغة من العمر 23 عام لديها شعور بالخوف الشديد بشأن الصور ومقاطع الفيديو المفعمة بالإثارة التى التقطت لها مع شريكها ترافيس سكوت ووالد ابنتها الوحيدة "ستورمى ".

وقد أشار مصدر غير معروف بأن جينر عاشت فترة من الرعب لا يمكن وصفها و تحديدا بعد إنهاء علاقتهما فى أواخر العام الماضى ، كانت جينر قلقة من أن تلك الصور يتم تسريبها إلى الجمهور .

وتابع المصدر "إن كيلى تثق فى ترافيس سكوت ولكن ليس لديها أى فكرة عن من يمكنه الوصول إلى هاتفه"، و وفقا للمصدر أنه من الممكن أن يتباهى بالصور البذيئة لأنه كان ينظر إليها على أنها صور فنية وليست جنسية ، فهو يعتقد أنهم فن ، لكنهم فى الحقيقة مجرد صور بذيئة لكايلى عارية".

ومما زاد من توتر جينر بشأن الصور المزعومة هو الضرر الذى يمكن أن يلحقوه بـ "سمعتها كسيدة أعمال " مهمة ، و هناك أيضا حقيقة أن ابنة جينر الصغيرة " ستورمى " تشاهد فى يوم من الأيام هذه الصور لوالدتها .