شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل شخصيتها فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة نرمين الفقى ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" شخصية غجرية صعيدية وتقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، وتراهن عليها بقوة كما أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365" معربة عن سعادتها مع العمل مع كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.

مسلسل "نسل الأغراب" ملىء بالأحداث، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.





واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها يوم 21 يونيو الماضى، والتى استطاعت أن تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أومن خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التي دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التى تنال إعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها يوم 21 يونيوالماضى ، والتي استطاعت أن تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أومن خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التى دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التى تنال إعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.