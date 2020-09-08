موعد ومكان جنازة الفنانة ستونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يخرج جثمان الفنانة السودانية ستونة من إحدى مستشفيات المهندسين، تمهيدًا لدفنها بمقابر الجالية السودانية بالسادس من أكتوبر ظهر اليوم الثلاثاء، إذ توفيت مساء أمس عقب تعرضها لأزمة صحية، وتم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مديرة أعمال الفنانة ستونة" ابتسام" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"الفنانة كانت ترقد في العناية المركزة، وتوفاها الله مساء أمس، وتقوم أسرتها حاليًا بإنهاء الإجراءات بالمستشفى، لدفنها ظهر اليوم بمقابر السادس من أكتوبر"

ستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة، وأول ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا"، ثم مسرحية "مخدة الكحل" مع الفنانة سمر عبد العزيز.