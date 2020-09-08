وفاة الفنانة السودانية ستونة بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
رحلت عن عالمنا أمس الفنانة السودانية ستونة، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا بالقاهرة.
وأكدت مساعدتها ابتسام خبر الوفاة في تصريحات خاصة لمصراوي، موضحة أن الدفن عقب صلاة ظهر اليوم.
ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إن لله وإن إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".
ولفتت الفنانة السودانية ستونة الأنظار إليها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي، وعرفها الجمهور بأغنية "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" .
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