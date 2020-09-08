ولد في لندن وشقيقه مذيع شهير.. معلومات عن الفنان علي جوهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يحل اليوم 8 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل علي جوهر، الذي عمل مذيعًا وممثلاً، وحصرته ملامح وجهه في شخصية الرجل الأجنبي في أغلب أعماله.

نرصد لكم معلومات عن علي جوهر في ذكرى ميلاده بالتقرير التالي:

_ اسمه الكامل علي عبدالفتاح جوهر، ولد يوم 8 سبتمبر 1924.

- آخر أعماله كان فيلم "المعلمة والأستاذ" الذي عرض عام 1995 .

- اشتهر بملامحه الأجنبية، فقد ولد في العاصمة البريطانية لندن لأب مصري وأم بريطانية.

- عمل مذيعًا لنشرة اﻷخبار باللغة اﻹنجليزية في القناة الثانية.

- من أعماله السينمائية "7 أيام في الجنة"، "العتبة جزاز"، "الشجعان الثلاثة"، "إمبراطورية ميم"، "خلي بالك من زوزو"، "عودة أخطر رجل في العالم"، "إسكندرية ليه".

- شارك في عدد كبير من الأفلام مع الفنان فؤاد المهندس.

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- من أعماله التليفزيونية " صاحب الجلالة الحب، دموع في عيون وقحة، أخو البنات، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان 1، أنا وأنت وبابا في المشمش، ليالي الحلمية 4 ".

-قال الناقد محمود قاسم، في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنان علي جوهر، ولد في لندن ودرس هناك، ووالده كان ضابطًا، و"اشتغل في كذا حاجة منها الإذاعة والتليفزيون، وكنا بنشوفه كقارئ نشرة إخبارية".

- تابع: " شفناه في السينما في أفلام عديدة أبرزها (الرجل الذي فقد ظله) مع كمال الشيخ .. وماكنش يشد الإنتباه لأي أدوار أخرى .. كان ممثل تقليدي والمخرجين حاطينه في خانة رجل أجنبي يعرف لغة، ومنعرفش حتى الآن كان متزوج أو مطلق أو غيره".

- استكمل: "والده مصري ووالدته بريطانية، وعمل في شركات بترول وعمل بالبرنامج الأوروبي ثم مقدمًا للنشرات الإخبارية".

- أوضح قاسم: "شكله ماكنش أوي خواجة ولا لهجته، ولكن المخرج نيازي مصطفى، قدمه بدور الخواجة في فيلم (شياطين الليل) عام 1966 ، والسنة اللي بعدها قدم دور بفيلم (أخطر رجل في العالم) ، ثم الدور الكبير وشخصية رئيسية بفيلم (الرجل الذي فقد ظله)، وللأسف مكنش حاضر كتير فنيًا".

وأضاف: " شقيقه هو حامد جوهر مقدم (عالم البحار)، ويشبهه كثيرًا في الشكل، وولد (علي) في عائلة كبيرة وكويسة، وكان شخص يحمل لغات".

-أشار إلى أن مشواره الفني أشبه بمشوار محمود مرسي، فقد عمل في الجامعة البريطانية وقدم استقالته وعاد إلى مصر.

- رحل عن عالمنا يوم 5 يونيو عام 1998.