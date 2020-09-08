نيكول سابا لزوجها: "تستاهل أحلى الأشياء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نيكول سابا، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الخال، الذي أعلن رفضه الإحتفال به بسبب الظروف التي تمر بها لبنان.

وكتبت "سابا" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "ينعاد عليك حبيبي، بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها، بس لازم أعيّدك أنا وبنتنا، ونتمنالك كل شيء حلو بهذه الدنيا، لأنك بتستاهل أحلى الأشياء".

وأضافت: "إن شاء الله السنة الجاية نحتفل بأيام أحسن من اللي نحنا فيها وأهم شيء نحتفل بوطن كلنا نحلم فيه.. بحبك".

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وكان الفنان اللبناني يوسف الخال، رفض الإحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 8 سبتمبر، قائلاً: "اليوم تاريخ ميلادي صح .. مش عيد ميلادي.. مش وقت أعياد.. الإحتفال يوماً ما .. يمكن.. مش وقته.. على كل حال كتير ميرسي ومحبتي وإحترامي لك ولعيلتك فوق الوصف" .

يذكر أن، الشعب اللبناني يعاني حاليًا من مشاكل اقتصادية وسياسية وإجتماعية، وتعرض مؤخرا لإنفجار ضخم بمرفأ بيروت، مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مباني وإصابة ووفاة المئات.