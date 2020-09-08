تراند اليوم : آخر ما كتبته الفنانة المصرية عايدة كامل قبل وفاتها

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفن في مصر بعد وفاة الفنانة عايدة كامل.

وتصدرت الفنانة عايدة كامل كلمات البحث في مصر وعدة دول بعد وفاتها عقب صراع قصير مع المرض.

وظهرت عايدة كامل في حفل لتكريمها قبل وفاتها بأسابيع حيث كانت برفقتها الفنانة مديحة حمدي التي ظلت تداعبها طوال الجلسة.

وكانت عايدة كتبت قبل رحيلها بـ 3 أسابيع: يارب انت الشافي أعطني الصحة والعافيه وردني الي ابني واسرتي وكل حبايبي وانا في اتم صحه وعافيه محتاجه دعائكم انا في طريقي المستشفي دمتم لي.

