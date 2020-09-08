تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تثير غضب الملايين بعد إعلان تضامنها مع متهم في فضيحة الفيرمونت

أثارت فنانة مصرية شهيرة غضبا عارما بعد إعلان تضامنها مع أحد المتهمين في قضية الفيرمونت التي قام فيها مجموعة من الأشخاص بتخدير فتاة والاعتداء عليها و حفر أسمائهم على جسدها .

وتضامنت غادة عادل مع منظم الحفلات أحمد الجنزوري المحبوس على ذمة القضية.

وعلقت الفنانة غادة عادل على منشور قامت بنشره الإعلامية كارين فهمي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي موقع إنستجرام وقالت فيه: يا رب، حيث نشرت كارين منشور وقالت صديقي وطول عمره جدع وبيخاف علينا زي إخواته.

بجد ياريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير، وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تأخد مجراها والمذنبون يأخدوا العقاب العادل فعلا أحمد جنزوري مالوش علاقة بالاغتصاب إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف.

وتابعت الإعلامية كارين فهمي وقالت إن كل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقى عبرة لغيره القضية قضية اغتصاب وجماعي وبجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي

