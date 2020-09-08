مدينة إيطالية تحظر الشاورما والكباب لـ”سبب غريب”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 21 دقيقة

اندلعت موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بإيطاليا ، بسبب قرار إحدى المدن الإيطالية حظر عدد من مطاعم الوجبات السريعة، مثل الشاورما والكباب، في مدينة فينيسيا السياحية شمالي البلاد.

وتقول السلطات في مدينة فينسيا السياحية، إن هذه الخطوة ضرورية من أجل “الحفاظ على التقاليد الإيطالية والمنظر العام للمدينة”، بعد أن غزت مطاعم الوجبات السريعة شوارعها وكادت أن تطمس معالمها.

شمل مرسوم قرار الحظر الذي أصدره، فرانشيسكو روكو، رئيس بلدية فيتشنزا، مطاعم الشاورما ومنافذ بيع اللحوم والدواجن غير الإيطالية ومراكز الهواتف المحمولة ومغاسل الملابس التي تعمل بالخدمة الذاتية ومتاجر المجوهرات منخفضة الجودة ومحلات السوبر ماركت ومراكز تحويل الأموال ومراكز التدليك الموجودة في قلب المدينة.

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“بائعو الشاورما في المركز التاريخي يجب أن يغادروا”.. هكذا نص مرسوم رئيس البلدية، مبررا بأنه قرار متخذ بهدف تعزيز مركز المدينة التاريخي، قائلا: “فيتشنزا مدينة فنية سياحية تراثية تابعة لمنظمة اليونسكو، لذا فإن مهمتنا هي تعزيز الهوية الإيطالية بشكل ملموس من خلال عمل إجراءات إعادة إطلاق قوية، بدءا من تسهيل فتح الأنشطة المحلية التي تتماشى مع طبيعة جمال مدينتنا الإيطالية”.

ويبدو أن قرار الحظر الذي أرسل إلى إقليم فينيتو لتوقيع الاتفاقية لن يؤثر فقط على منطقة المركز التاريخي، ولكن أيضا على المنطقة متعددة الأعراق بين شارعي ميلانو وسان فيليتشى في فيتشنزا، حيث يوجد عدد كبير جدا من هذه النوعية من المحلات.

وفور صدور القرار وانتشاره، اندلع الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد الأشخاص على “تويتر”: “إنه أمر عنصري وهجوم على الحرية” فيما قال آخر: “لا أرى أي معنى في قرار مثل هذا النوع، باستثناء العنصرية والهجوم على حرية الاختيار الفردية”.