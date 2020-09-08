تراند اليوم : عاجل.. وفاة الفنانة السودانية ستونة في القاهرة

رحلت الفنانة السودانية ستونة، عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “البقاء لله الفنانة ستونة.. مطربة السودان والوطن العربي.. إن لله وإن إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة”.

وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير. ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للنجم محمد هنيدي وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة “شيكولاتة”، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم “هاللو أمريكا” عام 2000.