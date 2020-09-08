حسين الجسمي يحصد ملايين “أغنية الطبطبه” على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــرد: حققت أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي أكثر من 75 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتشهد الأغنية التي اشتهرت في الأوساط الجماهيرية باسم “أغنية الطبطبه” حيث يقو الجسمي فيها “آه لقيت الطبطبه..ضحكتك فيها كهربا”، إقبالًا كبيرًا في مختلف البلدان العربية، فتتصدّر منذ إصدارها المراتب الأولى في قائمة الأكثر تداولًا (Trending).

وأغنية ”بالبنط العريض” تُعتبر أوّل أغنية من ألحان حسين الجسمي من اللون الغنائي المصري، وجدد من خلالها تعاونه الفريد من نوعه مع شركاء النجاحات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا، واضعًا لحنًا جميلًا ومميزًا يفيض بالفن والإحساس، متناسبًا مع كلمات الأغنية التي يقول الجسمي في مطلعها: “حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض”.

ويضيف الجسمي أغنية “بالبُنط العريض” إلى قائمة أغنياته الناجحة ذات اللون المصري، والتي يقدمها لأوّل مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معان كثيرة من الفرح والبهجة.

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وقد طرحت الأغنية عبر قناة حسين الجسمي في موقع “يوتيوب” إلى جانب جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات وسماعها.