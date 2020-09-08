“بعرف الظروف مش ملائمة”.. نيكول سابا توجه رسالة لزوجها يوسف الخال في عيد ميلاده

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نيكول سابا، رسالة إلى زوجها النجم يوسف الخال، بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل اليوم الثلاثاء، 8 أيلول/سبتمبر، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وكتبت نيكول: “ينعاد عليك حبيبي بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه.. بحبك”.

ويحتفل النجم اللبناني يوسف الخال اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ43، إذ إنه من مواليد 8 أيلول/سبتمبر 1977.

يذكر أن الشعب اللبناني يواجه حاليًا ظروفًا سياسية واقتصادية وأيضا إنسانية صعبة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي سقط فيه عدد كبير من القتلي والجرحى.