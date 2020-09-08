بالفيديو – تسريب مشاهد من فيلم توم كروز “المهمة المستحيلة”

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت في الساعات الماضية صورًا ومقاطع مصورة مسربة للنجم توم كروز، خلال تصويره لمشاهد من فيلمه الجديد Mission Impossible 7، في الجبال النرويجية.
وكعادته يحب كروز القيام بالحركات الخطيرة بنفسه، ففي أحد المقاطع يظهر وهو يقود دراجة نارية ليقفز في الهواء عاليا ويهبط بمظلته من ارتفاع شاهق.
الأمر الذي أدى لردود فعل على وسائل التواصل. وقال أحدهم: “كالعادة سينجح كروز وتفتح مظلته في الوقت المناسب، بينما الدراجة لن تنجو من السقوط”.
يذكر بأن تصوير الفيلم تم تأجيله لخمسة أشهر بسبب تفشي جائحة “كورونا”، الأمر الذي أخّر من إصدار الفيلم.
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