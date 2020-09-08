تقرير يكشف: نيكول كيدمان كانت تكره الأميرة ديانا بشدة لهذا السبب

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشف تقرير نشره موقع New Idea أن الأميرة الراحلة ديانا كانت تبدي إعجابها خلال مرحلة زواجها من الأمير تشارلز بالنجم الهوليوودي الشهير طوم كروز. وافاد بأن هذا فاجأ زوجة الأخير حينها نيكول كيدمان وجعلها تشعر بالاستياء.
وفي التفاصيل أن الأميرة اظهرت ذلك الإعجاب عند حضورها العرض الأول لفيلم Far And Away الذي أدى دور البطولة فيه كروز وكيدمان في العام 1992. وبدا أن الليدي الراحلة كانت تفضل النجم على آخرين.
وأفاد التقرير بأنها كانت تبدي استغرابها زواجه من الممثلة الشهيرة وبأن إعجابها به لم يكن ينطلق فقط من الثناء على أدواره كنجم سينمائي.
وذكر أن نيكول كانت تكره الأميرة بشدة لهذا السبب مع الإشارة إلى أن الأخيرة كانت تتمنى الارتباط بالممثل وأنها كانت تحمل في قلبها عاطفة كبيرة تجاهه وهو ما ازداد حدة بعد انفصالها عن زوجها.
ويشار إلى أن حياة والدة الأميرين وليام وهاري ما زالت تثير الكثير من الجدل حيث يتم بين الحين والآخر كشف حقائق جديدة عنها وعن تجاربها العاطفية.
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