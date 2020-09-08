حمدي الميرغني يُؤكِّد أنَّ فيلم "مطبعة هرم" مُتماسك الأحداث

القاهرة - لايف ستايل
أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بالمشاركة في فيلم "مطبعة هرم" الذي يجري التحضير له حاليا، مشيدا بسيناريو الفيلم وتماسك أحداثه.وقال الميرغني إنه انجذب للفيلم بسبب المعالجة الدرامية المكتوبة في الأحداث، لأن القصة مختلفة بشكل كامل عن أي تجربة قدمها من قبل.
وأضاف أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، خصوصا أن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق، موضحا أن طبيعة الأحداث في الفيلم جعلته لا يتردد في الموافقة على خوض التجربة.
ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة ولكن في إطار كوميدي، وجرت معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.
وتعقد حاليا جلسات عمل للمشاركين في الفيلم المقرر انطلاق تصويره خلال أسابيع، ولم يتبقّ له سوى بطل واحد لم يتم الاتفاق عليه بعد.
يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أمين، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج سامح عبد العزيز.
قد يهمك أيضا:
محمد أنور يؤكّد أنّ الموسم الرمضاني "خناقة"
إسراء عبد الفتاح معجبة بحمدي الميرغني خلال الحلقة 24 من "سكر زيادة"
كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني يُؤكِّد أنَّ فيلم "مطبعة هرم" مُتماسك الأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.