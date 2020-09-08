شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "Rockstar" لبوست مالون وSavage 21 تحقق 2 مليار بث على Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمى بوست مالون بتحقيق النجاحات وذلك منذ ظهوره الأول على الساحة الغنائية، واليوم كشف عدد من المواقع لفنية الشهيرة وأبرزها "هيب هوب ديكس" أن أغنية "Rockstar" التى أطلقها بوست مالون مع Savage 21 فى نهاية 2017 مازالت حتى اليوم تحقق نجاحات مذهلة.

استطاعت أغنية Rockstar أن تحقق رقما قياسيا على خدمة البث Spotify، حيث وصل بث الأغنية إلى 2 مليار مرة بث وهو بالتأكيد رقم قياسى، ونسبة بث ضخمة جدا بالمقارنة مع عدد كبير من الأغنيات التي تم بثها لأهم و أشهر نجوم العالم.

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rockstar

يذكر أن موقع "راب اب" أشار إلى أن بوست مالون يعيش قصة حب قوية خلال هذه الأيام والتى بدأت خلال تواجده بفترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19"، حيث انتشرت مؤخرا تكهنات بأن بوست مالون يعيش قصة حب مع مغنية الراب الكورية MLMA بعد أن شوهد الثنائي وهما يتعاملا بطريقة رومانسية بنسبة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كشفت النجمة الكورية MLMA عن سلسلة من الصور الخاطفة للأنظار التي جمعتها ببوست مالون، وذلك علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وذلك بعدد من السهرات.