شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد محبة للسيارات وتدرس فى كلية الهندسة بفيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة أسماء أبو اليزيد ضمن أحداث فيلم "موسى" شخصية ريكا صديقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وهى محبة للسيارات وتدرس في كلية الهندسة ومن المقرر طرح الفيلم بعد الانتهاء من عمليات المونتاج .

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك فى بطولته كل من: كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبد الله، والفيلم يقدم أول قصة روبوت فى السينما العربية، من خلال طالب فى كلية هندسة يخترعه ليساعده فى أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

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الفيلم بدأ تصويره فى أكتوبر الماضى بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثانى على التوالى بين بيتر ميمى وإياد نصار، بعد فيلم كازابلانكا الذى حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه .

وكانت آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد فيلم "الحارث" للفنان احمد الفيشاوى وياسمين رئيس وظهرت من خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل، من إخراج محمد نادر فى أول أعماله الطويلة.

وآخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، في الدراما الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى.