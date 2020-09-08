نبيلة عبيد تكشف عن فيديو أنتجه عدد من طلاب مدرسة في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، فيديو تظهر من خلاله بعدد من الرقصات في أعمالها يحمل في الخلفية معالم من لندن والقاهرة، قام بإنتاجه عدد من طلاب مدرسة في لندن.

ونشرت نبيلة، فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من لندن إلى القاهرة .. الإبداع يعبر البحار مغلفًا بمشاعر الحب والإعجاب من مجموعة من طلاب مدرسة لويس انترناشونال سكول لندن بإشراف الأستاذ غابي حداد والصديقة العزيزة غنوة حمادة".

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وتابعت: "عجبني استخدام الطلبة بالفيديو لقطات لبعض من معالم لندن السياحية وأماكن من مدرستهم الإنجليزية وآثار مصر العظيمة على موسيقى ورقصة الفرح في فيلم الراقصة والسياسي".

وأضافت: "شوفتوا الفن والسينما قد إيه هو قوة ناعمة، وقد إيه بيقرب بين الشعوب .. بحب أصحاب اللفتة الجميلة دي جميعهم وبحبكم انتوا كمان علشان عارفة قد إيه بتحبوني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، وهو العمل الأول الذي يجمعها بالفنانة نادية الجندي، وشاركهما البطولة هالة فاخر، سميحة أيوب.