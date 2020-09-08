"مش وقت أعياد".. يوسف الخال يرفض الاحتفال بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
رفض الفنان اللبناني يوسف الخال، زوج الفنانة نيكول سابا، الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 8 سبتمبر من كل عام.
ورد "الخال" على أحد متابعيه على تويتر، قائلاً: "اليوم تاريخ ميلادي صح، مش عيد ميلادي، مش وقت أعياد، الإحتفال يوماً ما، يمكن.. مش وقته، على كل حال كتير ميرسي ومحبتي وإحترامي لك ولعيلتك فوق الوصف"
وكان أحد متابعي الفنان يوسف الخال، على تويتر، وجه له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.
يذكر أن، الشعب اللبناني يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وإجتماعية، وتعرض مؤخرا لإنفجار ضخم بمرفأ بيروت، ما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مباني وإصابة ووفاة المئات.
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