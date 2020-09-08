صور.. الظهور الأول للفنان محمد فريد منذ أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان القدير محمد فريد، لأول مرة، منذ ظهور جائحة كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وحصل الخليج 365، على الصور الأولى لظهور فريد، حيث تواجد داخل نقابة المهن التمثيلية، من أجل الإنضمام إلى جمعية أبناء الفنانين، بصحبة ابنته ناهد.

ويظهر في الصور كلا من ماضي توفيق الدقن، ومنال مجدي وهبة، ومنال كمال حسين، وأيمن محمد فريد، وناهد محمد فريد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فريد، مسلسل "بركة" الذي عرض على الشاشة عام ٢٠١٩، وشارك ببطولته عمرو سعد وهالة صدقي ومحمد لطفي وأحمد حلاوة وكمال أبو رية.