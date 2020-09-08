تراند اليوم : مشاجرة بين 2 من أشهر فناني لبنان بسبب امرأة: أنت تحت حذائي يا رامي

اندلعت مشادة قوية بين المطرب رامي عياش والمخرج ناصر فقيه بعد سخرية الأخير من بكاء زوجة رامي على أغنيته الجديدة "أنا ثائر".

وعلق "فقيه" على بكاء زجة رامي عياش قائلا: "بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟ فرد رامي عياش "الارض بتشبه اخلاقك... بيندعس عليها".

و رد فقيه قائلا :" اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟ من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!".

