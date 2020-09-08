كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "زي ما كل شيء له بداية هيكون لأمور كثير في حياتنا نهاية".

وحازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "أحلى ممثلة في العالم"، فيما كتب معجب آخر: "ماشاء الله عليكي الله يحميكي وقال ثالث :"أحلى واحدة من غير مجهود".

وأشاد الجمهور بدور الفنانة حنان مطاوع، في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا إنا"، حيث أثارت ضجة على السوشيال ميديا، بعد عرض حلقات المسلسل.

وايضا شاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

