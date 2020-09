شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لحبيبة براد بيت.. وأنجلينا جولى غاضبة من العلاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيكول بوتورالسكى حبيبة براد بيت الجديدة عن صورة جديدة، حيث ارتدت وشاحا مربوطا على صدرها مع شورت وجلست وسط الزرع، وجاءت هذه الصورة حسب ما نشر موقع ديلى ميل وسط تقارير تشير إلى أن أنجلينا جولى زوجة براد بيت المنفصل عنها "غاضبة" من رحلة براد ونيكول الجديدة إلى شاتو ميرافال.



براد بيت

وكانت كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى وقت سابق أن النجم براد بيت التقى بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى فى مطعم زوجها الراقى فى برلين، وقالت إن ممثل هوليوود، 56 عامًا، قد فتن بالسمراء المذهلة عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة في أغسطس 2019.

Advertisements

عاد براد بيت إلى المطعم وسط مدينة برلين، في أغسطس من العام الماضي أثناء الترويج لأحدث أفلامه من اخراج تارانتينو، "once upon a time in Hollywood"، مع ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي.

وفى تلك الليلة من شهر أغسطس من العام الماضي، التقى نيكول، التي تشبه زوجته السابقة أنجلينا جولى لأول مرة ووقع فى الحب.

كانت عارضة الأزياء في زيارة للوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، والتقت براد"، وتم تصويرهما لاحقًا معًا في حفل كانى ويست في نوفمبر 2019.