بفضل نتفليكس.. الأمير هاري ينجو من ورطة كبرى

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

سدد الأمير هاري للتاج البريطاني كلفة أشغال ترميم مقر إقامته في ويندسور على ما أعلن ناطق باسمه بعد أسبوع على إبرامه اتفاقا مع "نتفليكس".



ومع إعلان انسحابهما من التزامات العائلة الملكية مطلع يناير/ كانون الثاني وعد الأمير هاري وزوجته ميجان بتسديد كلفة أشغال ترميم دارة فروجومور كوتيدج في ويندسور البالغة 2,4 مليون جنيه إسترليني (2,7 مليون يورو).

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وأوضح الناطق باسمه أن الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش "تبرع للتاج بمبلغ يغطي كليا النفقات اللازمة لترميم فروجومور كوتيدج".

ونقلت وكالة "بي إيه" البريطانية للأنباء عن مصدر لم تكشفه قوله إن هذا الأمر حصل بفضل العقد الجديد الذي أبرمه الزوجان مع منصة "نتفليكس" للبث التدفقي بقيمة ملايين الدولارات.

ويقيم الأمير وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل في كاليفورنيا، وأعلنا الأربعاء الماضي أنهما سينتجان أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات لحساب هذه المنصة من دون كشف القيمة المحددة للعقد.