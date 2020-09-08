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المهن الموسيقية تلغي عضوية عمر كمال وقرار وشيك ضد شاكوش
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مساء الإثنين، قرارا بإلغاء عضوية المغني الشعبي عمر كمال، لمخالفته قرار النقابة بعدم إقامة حفل في تونس.
وكشف علاء سلامة، مستشار نقابة المهن الموسيقية، فى تصريحات تلفزيونية تفاصيل الأزمة والقرارات التي أصدرتها النقابة ضد كمال، قائلاً :“النقابة موقفها سليم، ولكن كل منهما خالف قراران الموسيقيين، عمر اتلغى عضويته والتصريح السنوي، لأنه كسر قرار النقابة وعمل حفلات خارج وداخل مصر، وسبب رفضه أيضًا أنه لم يتوافق مع أحد شروط العضوية لأنه لم يقدم أي شهادة تثبت مراحله التعليمية -بيعرف يقرأ أو يكتب-”.
وأضاف سلامة ”النقابة ستصدر قرارات ضد حسن شاكوش أيضاً خلال الفترة المقبلة بسبب نفس المخالفات بالغناء في تونس، وعدد من الدول العربية، وهو ما يتعارض مع قرار النقابة“.
كما أكد سلامة، أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أخذ هذا القرار بعد موافقة أعضاء النقابة بالإجماع عليه، لما يفعله الثنائي من تجاهل للنقابة، وعدم احترامها مثل باقي النجوم الكبار.
وكان مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، قد أحييا حفلين في تونس، على الرغم من منعهما من قبل الفنان هاني شاكر، ومخاطبته لنقيب الموسيقيين هناك.
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