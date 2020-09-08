مصطفى قمر يكشف عن أغنيته المفضلة في ألبوم "لمن يهمه الأمر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان مصطفى قمر، عن أغنيته المفضلة بألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذي طرح مؤخرا. ونشر "قمر" فيديو داخل الإستديو خلال كواليس تسجيل أغنية (عجوز في المدينة)، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "لمن يهمه الأمر 2 .. عجوز في المدينة، إحدى الأغاني المفضلة لديا". يذكر أن الفنان مصطفى قمر، طرح مؤخرًا أغاني ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" ويضم 7 أغاني وهي "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقي عودك" و"حبك على جبيني" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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