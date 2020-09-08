شيكو من المصيف: "دقن ياسر جلال وشعر صدر تامر حسني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان شيكو، على نشر صورة له، من أجازته الصيفية.
ونشر شيكو، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "دقن ياسر جلال، شعر صدر تامر حسني".
وينتظر شيكو، إنطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري وعارفة عبدالرسول.
تدور أحداث المسلسل حول "وسيم" و"مازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذين يتنافسان في مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.
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