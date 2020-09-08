بعد إصابة نجلها بكورونا.. إيمي سمير غانم تدعو لهند حداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لهند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي، ونجلها، بعد إصابته بفيروس كورونا. ونشرت "إيمي" صورة معها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي .. قلبي معاكي وربنا يحفظك إنتِ وابنك ويشفيكوا، ويحفظ أهلك كلهم". وكان الفنان عمر الشناوي، قد أعلن في وقت سابق إصابة نجله حسن بفيروس كورونا، عبر حسابه على"فيسبوك"، وكتب: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19، أرجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

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