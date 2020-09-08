كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مادلين طبر تقترب من إنهاء تصوير مشاهدها في "الوجه الآخر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوشكت الفنانة مادلين طبر، من الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، والذي بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي.

وأعلنت مادلين طبر، في تصريحات صحفية أنها تواصل تصوير دورها في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو ينتمي للدراما ذات ال 45 حلقة.

المسلسل ينتمى نوعية أعمال ذات طابع الـ 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية.

ويتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الاخر لكل شخصية.